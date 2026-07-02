Влучили 25 ракет і 12 дронів: Повітряні сили розкрили масштаби нічного удару РФ

Загалом російські загарбники запустили 74 ракети і 496 дронів різного типу.

Сили протиповітряної оборони України цієї ночі під час відбиття комбінованої масованої російської атаки змогли знешкодити 48 ракет та 476 дронів.

Як ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram, у ніч на 2 липня (з 18:00 першого липня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

"Основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА", - наголошується у повідомленні.

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Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл);

24 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400" (райони пуску – Брянська, Курська обл);

34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл.);

8 крилатих ракет "Калібр" (район пуску – Новоросійськ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл.);

496 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, окупованих територій Донецька і Гвардійського з Криму).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/подавила 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим уточнюється, що повітряна атака триває. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА.

Російська атака 2 липня

Як повідомляв УНІАН, у Києві російський повітряний напад спричини до знаних руйнувань. Зафіксовані численні влучання і руйнування. Наразі відомо про 86 постраждалих, 70 із них госпіталізували. Також відомо про 13 загиблих.

Також наслідки російської атаки зафіксовані у 5 районах Київської області. Йдеться про Броварський, Обухівський, Фастівський, Вишгородський і Бучанський райони.

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