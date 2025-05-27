Маса вибухової речовини боєприпаса – приблизно 150 кілограмів.

На півдні України зафіксовано вже біля 20 випадків застосувань з боку російських окупантів нових баражуючих боєприпасів "Бандероль", які небезпечні через потужну вибухову частину та швидкість.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, цей боєприпас – дещо середнє між дроном та крилатою ракетою. Військовий додав, що це засіб повітряного старту – його запускають з великих БПЛА, таких, як наш "Байрактар". У росіян є подібний – "Оріон".

"Маса вибухової речовини в цій ракеті – приблизно 150 кг: починаючи от 138 та до 154. Це уламково-фугасні боєприпаси", – сказав речник.

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За його словами, основна загроза "Бандеролі" – в її дальності. Росіяни заявляють, що цей боєприпас летить на 700 км, проте ЗСУ фіксували близько 310-320 км від точки, звідки його запустили.

"Крім того, у нього доволі висока швидкість – від 480 до 680 км на годину", – сказав речник.

Він додав, що росіяни розробляли "Бандероль" декілька років.

РФ атакує Україну "Бандеролями": деталі

Російська окупаційна армія тероризує Україну своєю розробкою "Бандероль". За даними The Telegraph, це легка, недорога, невелика крилата ракета з фугасною боєголовкою масою 115 кг, що досягає швидкості 400 миль на годину і може вражати цілі на відстані понад 300 миль.

Зазначалося, що її запускають великі російські безпілотники Orion. Відповідно, РФ під час запуску не ризикує своїми тактичними літаками, а цілі може вражати далеко за лінією фронту.

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