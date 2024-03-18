Сили оборони збили 17 дронів росіян.

У ніч на 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну, випустивши 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківській області, дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумській області та 22 ударних БпЛА типу "Shahed".

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - повідомила прес-служба ПС ЗСУ.

Українські захисники змогли збити 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

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Атаки дронів на Україну

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються приховати свої дрони, щоб сили протиповітряної оборони України не змогли їх виявити візуально. Для цього "шахеди" перефарбовують під колір нічного неба.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія продовжує модернізували свої БПЛА. Разом з тим країна-агресор нарощує виробництво цього виду озброєння.

Найбільше від атак страждає південь України. Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що для захисту від дронів потрібно до десятка зенітно-ракетних комплексів і майданчики на узбережжі Чорного моря.

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