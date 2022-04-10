За словами Безуглої, Київ зараз є фортецею і не збирається здаватися.

Росіяни можуть повернутись до питання взяття Києва у разі поразки України на Сході, що є неможливим.

Про це заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила в ефірі телевізійного марафону.

"Київ є завжди метою, з усім тим, враховуючи неуспіх на північному напрямку, звичайно, зараз це битва за Схід. В першу чергу, битва за Донбас, і тільки у разі поразки нашої, що неможливо, відповідно, вони можуть повернутись до питання Києва, але це питання нашої логіки і логіки якогось здорового глузду",- каже вона.

Безугла додає, що щодо того, як поводяться росіяни, про небезпеку завжди треба пам’ятати.

"Київ зараз фортеця і Київ не збирається здаватися. Проте, звісно, потихеньку повертається до нормального життя", - зазначила вона.

Як писав УНІАН, розвідка повідомляє, що знову будуть спроби наступу армії РФ на Київ та Харків. Військовий експерт Олег Жданов так само акцентував, що це можливе лише за однієї умови – якщо окупанти отримають якісь успіхи на Донбасі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що повернення російських окупантів до Києва ймовірно на 1%, але від Кремля можна очікувати і такого ідіотизму.

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