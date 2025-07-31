Ці ракети притискаються низько до землі, через що їх важко збивати.

Російські окупанти запустили по Києву вісім крилатих ракет "Іскандер-К", з яких було збито тільки три. Ворог використовує особливості рельєфу та наднизькі висоти на свою користь. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, ворог запустив 8 крилатих ракет "Іскандер-К" та понад 300 безпілотників. Україну атакували з різних напрямків, майже все полетіло на столицю.

"Треба розуміти, що усі ракети є небезпечними. Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, якісь – з меншим. Сьогодні Київ атакували крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія, це Х-101 та "Калібри". По класу це однакові ракети, але є особливості щодо їх збиття", - сказав військовий.

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Він пояснив, що найкращі показники щодо збиття (загалом за часи війни збито понад половину) – це ракети "Х-101" та "Калібри", тільки на третьому місці - "Іскандер-К". Особливість "Іскандера-К" полягає в тому, що вона не менш небезпечна за балістичну ракета "Іскандер-М" тому, що час підльоту невеликий, пояснив Ігнат. Зокрема цього разу росіяни ракети випускали з Курської області (РФ) й це зовсім недалеко від Києва.

"Тобто часу на виявлення та реагування доволі мало... Ще одна особливість, яку використовують росіяни, - наднизькі висоти та рельєф місцевості. Ракета притискається низько до землі й стає мало помітною для нашої Протиповітряної оборони. Таким чином противник застосовує ці ракети не вперше. І сьогодні лише три з 8 вдалося уразити", - констатував Ігнат.

Військовий додав, що повітряна тривога почалась вчора приблизно з 18.00, коли ворог почав запускати "шахеди" по Україні – дрони залітали з різних напрямків. Вдалося знищити, знешкодити майже 290 БПЛА. За словами Ігната, можливо окупанти застосували й реактивні "шахеди".

"Вчора було зафіксовано 8 таких БПЛА з північного напрямку. Ймовірно сьогодні були теж такі серед інших дронів. По параметрах польоту реактивні безпілотники відображаються як крилаті ракети, бо швидкість їхня може бути понад 500 км/год. Відповідно, такі цілі здатні перехоплювати не всі засоби, які ми застосовуємо", - пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил.

Він також прокоментував, чому киянам здалося, що вибухи сьогодні під час росіяйської атаки здалися їм дещо іншими, ніж раніше. Як пояснив представник Повітряних сил, все залежить від багатьох факторів, які впливають на той чи інший вибух: що саме прилетіло, наскільки близько, яка була вибухівка тощо.

"Ми сьогодні пережили ще один важкий день. Бачимо наслідки – просто в голові не вкладається… Тероризм Росії продовжується в нашій державі. Дуже очікуємо реакції світу, знов таки, США щодо цього чергового акту тероризму. Йдуть прямі влучання ракет у житлові будинки. Цього разу в Києві фактично під’їзд зруйновано, на жаль, є загиблі та постраждалі", - наголосив Ігнат.

Скільки цілей вдалося збити під час нічної атаки по Україні

Нагадаємо, що 31 липня російська окупаційна армія завдала масованого удару по українській столиці. В результаті в Києві 7 людей загинуло, десятки поранених.

Відомо, що противник атакував Україну 317-ма засобами повітряного нападу: 309 БПЛА (Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів) із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, а також 8 крилатими ракетами "Іскандер-К" з Курської області. Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок у Києві) та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 19 локаціях.

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