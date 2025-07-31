Рятувальники та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

З вечора 30 липня російські окупанти атакували Київ дронами. У місті лунали вибухи, є руйнування і постраждалі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу. Це призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку.

"Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали. В іншій частині району уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Четверо постраждалих передали медикам. Загоряння вже ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними ДСНС, було зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів Києва.

Уламки також пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля.

Варто зазначити, що, за даними КМВА, станом на 02:13 кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ вже зросла до шести.

Атака РФ по Україні

Цієї ночі Росія вчергове тероризувала Україну дронами. У деяких регіонах атака триває досі. У Києві повідомлялося про кількох постраждалих, серед яких мати й дитина.

Зазначимо, що відомий в Україні фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов ввечері 30 липня попередив, що українці можуть почути нові звуки під час російських атак, адже ворог почав застосовувати реактивні "Шахеди".

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