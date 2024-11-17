За словами посла, російський диктатор веде війну проти цивільного населення України.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що останній російський обстріл української інфраструктури свідчить про те, що Росія не хоче проводити перемовини.

Він наголосив, що країна-агресор замість переговорів обирає ескалацію.

"Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів", - написав він на своїй сторінці у соцмережі X.

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Російська масована атака на Україну 17 листопада - реакції інших політиків

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія 17 листопада запустила по Україні приблизно 120 ракет та 90 дронів. Він наголосив, що Сили ППО України знищили понад 140 повітряних цілей.

"На жаль, є пошкодження об'єктів від влучень і падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули і ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. На сьогоднішній день є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків і відновлення", - зазначив він.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін своєю атакою 17 листопада дав відповідь всім західним політикам, які нещодавно телефонували та відвідували його. За його словами, Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення.

Також президентка Молдови Мая Санду засудила масований обстріл РФ по Україні. Вона додала, що Росія використовує зиму як зброю, щоб примусити націю до покори.

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