За словами Маї Санду, Росія використовує зиму, як зброю.

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовану атаку РФ проти українських об'єктів енергетичної інфраструктури, яка відбулася 17 листопада. Свою реакцію вона оприлюднила у соцмережі X.

"Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним", - написала Санду.

За словами президентки, Молдова стоїть на боці України.

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Ракетна атака по Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 листопада РФ здійснила масований ракетний удар по території України. Моніторингові канали зазначали, що одночасно у повітряному просторі країни перебувало 45 ракет.

Пізніше стало відомо, що Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК, через удари було серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Зокрема у Дніпропетровській області через атаку РФ було знеструмлено декілька залізничних ділянок та загинуло двоє залізничників, ще троє працівників отримали поранення.

Крім того, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву та Одесі. У Миколаєві двоє людей загинуло та є поранені, серед яких діти. Водночас начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки по області загинуло двоє людей.

Своєю чергою через ворожий обстріл постраждала і Львівська область. Зокрема внаслідок удару загинула жінка, а без теплопостачання залишилось 6 тисяч людей. За інформацією місцевої влади, ще двоє чоловіків отримали поранення.

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