Пілоти-ветерани США та Нідерландів на F-16 відбивають атаки по Україні, - Intelligence Online

Підрозділ відіграє ключову роль у захисті неба над Київською областю, яка постійно піддається ударам росіян.

В Україні створили ескадрилью F-16, до якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. Вони допомагають захищати небо від російських ракет і дронів.

Про це пише французьке видання Intelligence Online, яке спеціалізується на роботі з розвідданими. За даними журналістів, ескадрилью сформували в останні тижні в суворій таємниці для управління новими F-16. Підрозділ відіграє ключову роль у захисті неба над Київською областю, яка постійно піддається ударам росіян.

До складу увійшли американські пілоти з величезним бойовим досвідом в Афганістані. Один з них нещодавно брав участь в операціях на Близькому Сході, після чого приєднався до захисту України.

З боку Нідерландів залучені пілоти, навчені в елітних європейських школах повітряного бою, що спеціалізуються на сучасних тактиках перехоплення і високотехнологічній війні в повітрі.

Intelligence Online уточнює: західні ветерани підписали тимчасові контракти з ротаціями на 6 місяців (з можливим продовженням). Вони не мають офіційних звань в українській структурі.

Які завдання виконують пілоти

Ескадрилья щодня перехоплює російські крилаті ракети "Калібр" і Х-101, а також дрони "Герань-5". F-16 використовуються для патрулювання, включаючи нічні, для максимального радіолокаційного покриття і швидкого реагування.

Головна цінність західних пілотів – досвід роботи з високотехнологічним обладнанням, таким як прицільно-розвідувальні контейнери Snipe. Система дозволяє бачити цілі на величезних відстанях, супроводжувати ракети і дрони в темряві або хмарах. Українські пілоти освоюють це, але ветерани прискорюють процес.

Варто зазначити, що ще в 2023 році Повітряні сили ЗСУ допускали службу іноземців з потрібною спеціальністю як пілотів або техніків, проте офіційно про іноземних пілотів поки нічого не повідомлялося.

Атаки РФ по Україні: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти готуються до нових масових ударів по українській енергетиці. За його словами, ворог хоче скористатися останніми зимовими холодами.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна практично вичерпала запаси ракет для систем ППО, які могла б передати Україні.

