За словами Жоріна, кількість українських полонених в Авдіївці перебільшена.

Замкомандира Третьої окремої штурмової бригади (ОШБР) Максим Жорін, яка брала участь у боях за Авдіївку, в інтерв'ю NV відреагував на слова західної преси про "сотні українських полонених" в цьому регіоні.

"Немає тисячі полонених українських військових в Авдіївці. Найімовірніше, полонених ми отримали приблизно однаково з обох сторін. Ми теж багато взяли росіян у полон, майже з кожної їхньої бригади, яка наступала. Останніх полонених ми брали ще вчора вночі (24 лютого - УНІАН), і продовжуємо це робити", - сказав Жорін.

Він також додав, що лише їхня бригада взяла в полон десятки росіян. Крім того, Жорін прокоментував своєчасність виходу українських військових з-під Авдіївки.

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"Коментувати це треба навіть не виходячи з позиції професії, а виходячи з рівня обізнаності. Тільки в такому разі можна об'єктивно коментувати якісь події й давати поради, як було б краще. Але навіть мені, як військовому, складно це робити. І не тільки з етичних міркувань, а й тому, що мій рівень знань недостатній для того, щоб казати - пора чи ні", – сказав Жорін.

Він пояснив, що лише виконував накази від Генштабу. А про плани та ситуацію на інших ділянках йому було не відомо.

"Що стосується цивільних, то вони мають ще менше інформації. Коли минає час і з'являється інформація, що були ось такі обставини і такі резерви, то тоді аналізувати треба. І, сподіваюся, у ЗСУ цим займаються.Мені складно відповісти, в який момент варто було дати такий наказ. Точно скажу: те, що цей наказ був - це вже правильно. І це був логічний наказ", – пояснив Жорін.

Ситуація під Авдіївкою залишається складною: що треба знати

Напередодні стало відомо, що сили оборони відійшли від села Ласточкине Донецької області. Населений пункт розташований за 6 кілометрів від Авдіївки.

На цьому ж напрямку, за інформацією DeepState, росіяни окупували ще два населених пункти – Степове та Сєверне Донецької області.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, РФ зараз намагається скористатися ситуацією та захопити на цьому напрямку ще низку населених пунктів.

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