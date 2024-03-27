Протягом доби українські військові продовжили активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, там зазначили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.