У будівлі ховалося близько 400 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі кількість жертв у результаті авіаудару на школу мистецтв в Маріуполі невідома.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що у блокадному Маріуполі ворог скинув бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 містян, в основному - жінки і діти та люди старшого віку.

"Вони під завалами. Наразі ми знаємо, скільки живих, але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу ми обов'язково зіб'ємо, як вже збили майже сотню таких же масових вбивць", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні людей. Попри те, що будівля майже повністю зруйнована, бомбосховище вистояло.

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