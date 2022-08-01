У нашій країні ліквідували ще п'ять ворожих танків.

Втрати російських окупантів в Україні перетнули нову червону лінію і тепер становлять понад 41 тисячу осіб.

У нашій країні за добу ліквідували близько 200 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 серпня орієнтовно склали: особового складу ліквідовано близько 41030 (+200), танків - 1768 (+5), бойових броньованих машин - 4011 (+7), артилерійських систем - 932 (+16), РСЗВ - 259, засобів ППО - 117, літаків - 223, гелікоптерів - 190, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1), крилатих ракет - 174, кораблів/катерів - 15, автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10), спеціальної техніки - 82 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. "Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого в Україні почалася повномасштабна війна з Росією.

ЗСУ давали гідну відсіч окупантам. Станом на 31 липня на нашій землі знищили 40 830 загарбників.

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