РФ спробує здійснити вторгнення найближчими днями.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що Путін ухвалив рішення здійснити подальше вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

Президент США наголосив, що факти свідчать про оточення України російськими військами від території Білорусі, далі вздовж російсько-українського кордону до Чорного моря на південь. Зокрема, йдеться про понад 150 тисяч російських військових.

"У нас є підстава вірити, що російські сили планують спробувати атакувати Україну у найближчий тиждень - у найближчі дні", - наголосив Байден.

Він висловив переконання, що росіяни спробують спрямовано вдарити по Києву.

Крім того, президент США впевнений, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення здійснити подальше вторгнення в Україну.

"Станом на даний момент я переконаний, що він ухвалив рішення", - наголосив Байден.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи криза в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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