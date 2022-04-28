За словами президента США, РФ розуміє, що не зможе домогтися поставлених цілей.

Російська Федерація вже розуміє, що не зможе досягти цілей, які ставила під час повномасштабного вторгнення в Україну. А висловлювання РФ про війну з НАТО на території нашої країни — це лише спроба виправдати власну невдачу.

Такі заяви зробив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час нового виступу з приводу оборони України від російської агресії.

"Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони розуміють, що не зможуть домогтися поставлених цілей. Мені здається, це відображення цієї невдачі. Вони [РФ, — прим.] стверджують, що Росія бореться з усім НАТО. Вони шукають виправдання своєї невдачі", — повідомив Байден.

Кремлівські пропагандисти неодноразово стверджували, що РФ бореться з НАТО. Схожу заяву також зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров: "НАТО фактично веде війну з Росією через посередників і озброює цих посередників". МЗС РФ також повідомило, що Україну повинні перестати "накачувати зброєю" для просування мирних переговорів.

Нагадаємо, під час нещодавнього брифінгу Байден зробив ще кілька важливих заяв. Він попросив Конгрес виділити рекордні $33 млрд допомоги Україні та підготував ініціативу, яка дозволить передати нашій країні конфісковані гроші російських олігархів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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