Очільник МЗС країни-агресора заявив, що поки існує дещо, що гальмує переговорний процес, а саме постачання зброї для України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заговорив про настання "моменту істини" у міжнародних відносинах.

Про це він заявив під час брифінгу у вівторок, 26 квітня.

"У міжнародних відносинах настав момент істини. Вирішується, чи буде людство жити на основі статуту ООН", - заявив Лавров.

Крім того, він прокоментував перебіг перемовин України та Росії. За його словами, "переговори щодо України навряд чи будуть результативними, якщо Київ продовжать накачувати зброєю".

Раніше Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, "цю небезпеку не можна недооцінювати". Він також вважає, що може початися Третя світова війна.

У відповідь на це глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Москва відчуває поразку в Україні, і тому світова спільнота має подвоїти підтримку нашої країни.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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