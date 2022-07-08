Він вважає, що це допомогло б українцям.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що візит до України президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена був би дуже бажаним.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу СNN.

Відповідаючи на запитання, чи візит Байдена до України надав би поштовх зусиллям з підтримки України, Зеленський сказав: "Ми б дуже хотіли, щоб президент Байден був в Україні. І я чую, що він був "за". Але є якісь безпекові моменти, що стосується його, я так розумію, security-процесів. Я вважаю, що це допомогло б, перш за все, українцям".

Він додав, що українці підтримують США, і рейтинг їхньої довіри до Штатів "дуже високий".

"Такий високий, як і до Британії, скажу вам відверто, і до Польщі, і до Балтійських держав... Тому приїзди лідерів таких держав, яких вважають українці не просто партнерами, а справжніми друзями, - такий візит, авжеж, це крутий сигнал, міцний сигнал, що Сполучені Штати підтримують і не тільки підтримують,.. а що Сполучені Штати реально вірять в перемогу і не бояться Росії. Незважаючи, що прилітають ракети, вони приїжджають, вони не бояться Путіна. Бо це один лідер однієї держави, а світ набагато більший", - сказав Зеленський.

Так, підсумував він, "якщо зможе президент Байден приїхати, - авжеж, ми тільки "за".

14 квітня в розмові з журналістами американський лідер Джо Байден заявив про готовність відвідати Україну.

Це сталося після телефонної розмови із Зеленським, коли український глава запросив президента США приїхати в Україну і таким чином зменшити рівень ескалації.

Згодом Зеленський ще раз повторив, що візит Байдена в Україну був би корисним: глава США зміг би побачити наслідки агресії Росії "на власні очі".

Вас також можуть зацікавити новини: