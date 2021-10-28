Відповідь дипломата була однозначна.

Днями Збройні Сили уперше застосували безпілотник Bayraktar для знищення артилерії ворога на Донбасі, з якої бойовики обстрілювали житлові райони. Проте рішення України розкритикувала не тільки країна-агресор РФ, а й партнер Кремля – Німеччина.

Про це пише німецьке видання BILD.

У вівторок в федеральному уряді заявили, що "всі сторони використовують безпілотники, які, згідно з Мінськими домовленостями, належать тільки ОБСЄ". ФРН закликала усі сторони до деескалації.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відповів однозначно.

Читайте такожРосію в ТКГ найбільше цікавило застосування Україною Bayraktar"Українська сторона категорично заперечує сьогоднішнє попередження Міністерства закордонних справ", – сказав він.

Дипломат додав, що Україна має повне "законне право на самооборону, якщо її територія вдень та вночі атакується важкою російською зброєю, а мирні мешканці і військові гинуть".

З цієї причини Київ "закликав уряд Німеччини замість того, щоби висловлювати стурбованість драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля у ролі посередника, щоби скликати нормандський саміт у Берліні, як було узгоджено, і поставити Москву на своє місце".

Наказ підняти турецький бойовий дрон надійшов безпосередньо від головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Валерія Залужного у відповідь на обстріли позицій українських військових і села Гранітне в Донецькій області.

Дрон був використаний у відповідь на артилерійські обстріли позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил на Донбасі і села Гранітне в Донецькій області 26 жовтня.

Безпілотник Bayraktar TB2: довідка УНІАН

Дрон Bayraktar TB2 відомий тим, що має велику тривалість польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби і 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасним програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами і системою спостереження.

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

Автор: Яна Ставська