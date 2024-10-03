Поранених було дуже важко евакуювати, були втрати.

Вугледар був під постійним обстрілом, важко було евакуювати поранених, ворог тиснув з флангів, але вдалося відійти на підготовлені позиції. Про це сказав представник 72-ої Окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" Арсеній Приліпка в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що ворог постійно вів обстріл позицій захисників Вугледару, а коли ворог зайшов з флангів, то логістика була складною.

"Все, що рухалося в напрямку наших підрозділів потрапляло під обстріли. Це ускладнювало дуже задачу", - сказав військовий.

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За його словами, поранених було дуже складно евакуювати з поля бою, бо ворог тиснув з флангів і це дуже ускладнювало логістику. "Але поранених вивозили. Звісно, це війна . Без втрат не може бути, але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, ми їх мінімізували. Наскільки це можливо", - наголосив представник 72 омбр.

За його словами, далі місто тримати було б "критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат". На запитання чи був наказ командування про вихід з Вугледару, Приліпка зазначив:

"Ми у війську знаходимося, а у війську все робиться за наказом, за командою, відповідно по ієрархії. З вищого командування – вони знають обстановку, діють і тоді вже командир бригади приймає рішення і, там вже залежить від обстановки на полі бою, яким чином підрозділ виходить, якими шляхами".

При цьому представник бригади додав, що ворог не буде чекати доти сили оборони знайдуть оптимальні шляхи відходу – він постійно наносить удари, контролює логістику, тому приймається рішення "на полі бою, грубо кажучи".

На запитання з приводу того, що є звинувачення, що командування запізно дало наказ відходити з Вугледару, він відповів:

"Я не знаю, яка людина звинувачувала. Дуже легко коментувати і звинувачувати командування в ухвалені певних рішень, не знаходячись на командному пункті і не володіючи тією інформацією, яка є у командира бригади, котрий володіє ситуацією на полі бою, де перебувають його підрозділи, що з його людьми, якими засобами він володіє, якими засобами він може бути підтриманий вищим командуванням. І він приймає рішення".

За його словами, зараз бригада відійшла на підготовлен позиції, які "найбільш зручними, щоб зараз тримати оборону" на напрямку.

Вихід з Вугледару - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 жовтня, Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") повідомило, що Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що в результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Тому вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.

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