Карина Потьомкіна залишається в Бучі, як і хотіла.

Білоруська волонтерка Карина Потьомкіна, яка допомагала витягувати тіла з-під завалів в Бучі, залишається в Україні.

Про це сьогодні повідомила журналістка, активістка і депутатка Ірпінської міськради Михайлина Скорик-Шкарівська.

"Наша Карина Потьомкіна, волонтерка з Бучі, залишається в Україні. Отримали чіткий сигнал від Державної міграційної служби України про те, що рішення про її висилку в лапи Лукашенка скасовано. Чекаємо офіційних документів", - йдеться в повідомленні.

За словами активістки, Карина Потьомкіна залишається в Бучі, як і хотіла.

"Це дійсно цінно, так як ми добре пам'ятаємо 2015 рік, у білорусів, які воювали за український Донбас, був тільки один вихід - нелегально переходити кордон з Польщею. Там їх легалізували, але не підтримували тут. Здається, це змінюється і дуже радує", - зазначила Скорик-Шкарівська.

Нагадаємо, з України хотіли вислати білоруську волонтерку Карину Потьомкіну, яка лише 30 червня отримала "Подяку" за волонтерську роботу у звільненій від російських окупантів Бучі.

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