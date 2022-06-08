Битва за Сєвєродонецьк, мабуть, одна з найважчих протягом цієї війни, вважає президент.

Битва за Сєвєродонецьк, мабуть, одна з найважчих протягом цієї війни, заявив президент України Володимир Зеленський. Доля українського Донбасу вирішується саме там.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку.

"Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу", - сказав президент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за добу ЗСУ на Донбасі відбили сім атак окупантів, на одній локації ще тривають бої.

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