Загарбники зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок.

Сьогодні, 8 червня, окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, вбили 4 та поранили 6 цивільних.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них: 21 житловий будинок, 2 школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції. В результаті цих обстрілів загинули 4 цивільні особи, 6 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 2 бойові броньовані машини; 4 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти почали "вмовляти" повернутись до роботи 80-річних медиків.

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