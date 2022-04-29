Воїни знищили щонайменше 1157 окупантів та 49 танків / фото з твіттеру "Азова"

Полк "Азов" оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку окупантів. Захисники розповіли про хроніку оборони Маріуполя від початку війни до сьогодення.

Про це йдеться у повідомленнях полку "Азов" у Twitter.

"Ворог планував взяти Маріуполь за 3 дні. "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.

За даними полку, з початку повномасштабного наступу було вбито 1157 живої сили противника. Санітарні втрати окупантів становлять – 520 підтверджено (також 3 тис. 150 – за непідтвердженими даними).

Крім того, полк оприлюднив дані щодо знищеної і пошкодженої техніки супротивника:

  • танки (49 знищено та 29 пошкоджено);
  • БТР (23 знищено, 24 пошкоджено);
  • БМП (36 знищено, 24 пошкоджено);
  • БМД (5 знищено);
  • катер "Раптор" (1 знищено);
  • Су-25 (1 пошкоджено);
  • ББМ "Тайфун" (2 знищено, 2 пошкоджено);
  • "Тигр" (3 знищено, 2 пошкоджено);
  • "Рись" (2 знищено, 2 пошкоджено);
  • Вантажна техніка (25 знищено, 8 пошкоджено).

У полку додали, що було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом. Окупанти не припиняють завдавати артилерійських і авіаційних ударів по місту. Меткомбінат "Азовсталь", де перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

27 квітня у Маріупольській міській раді повідомили, що на "Азовсталі" перебуває не менше 2 тисяч цивільних.

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