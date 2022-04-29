Зокрема, знищено 49 танків, 23 БТР, 36 БМП та іншу техніку.

Полк "Азов" оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку окупантів. Захисники розповіли про хроніку оборони Маріуполя від початку війни до сьогодення.

Про це йдеться у повідомленнях полку "Азов" у Twitter.

"Ворог планував взяти Маріуполь за 3 дні. "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.

За даними полку, з початку повномасштабного наступу було вбито 1157 живої сили противника. Санітарні втрати окупантів становлять – 520 підтверджено (також 3 тис. 150 – за непідтвердженими даними).

Крім того, полк оприлюднив дані щодо знищеної і пошкодженої техніки супротивника:

танки (49 знищено та 29 пошкоджено);

БТР (23 знищено, 24 пошкоджено);

БМП (36 знищено, 24 пошкоджено);

БМД (5 знищено);

катер "Раптор" (1 знищено);

Су-25 (1 пошкоджено);

ББМ "Тайфун" (2 знищено, 2 пошкоджено);

"Тигр" (3 знищено, 2 пошкоджено);

"Рись" (2 знищено, 2 пошкоджено);

Вантажна техніка (25 знищено, 8 пошкоджено).

У полку додали, що було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом. Окупанти не припиняють завдавати артилерійських і авіаційних ударів по місту. Меткомбінат "Азовсталь", де перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

27 квітня у Маріупольській міській раді повідомили, що на "Азовсталі" перебуває не менше 2 тисяч цивільних.

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