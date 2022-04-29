Полк "Азов" оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку окупантів. Захисники розповіли про хроніку оборони Маріуполя від початку війни до сьогодення.
Про це йдеться у повідомленнях полку "Азов" у Twitter.
"Ворог планував взяти Маріуполь за 3 дні. "Азов" прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника", – йдеться у повідомленні.
За даними полку, з початку повномасштабного наступу було вбито 1157 живої сили противника. Санітарні втрати окупантів становлять – 520 підтверджено (також 3 тис. 150 – за непідтвердженими даними).
Крім того, полк оприлюднив дані щодо знищеної і пошкодженої техніки супротивника:
- танки (49 знищено та 29 пошкоджено);
- БТР (23 знищено, 24 пошкоджено);
- БМП (36 знищено, 24 пошкоджено);
- БМД (5 знищено);
- катер "Раптор" (1 знищено);
- Су-25 (1 пошкоджено);
- ББМ "Тайфун" (2 знищено, 2 пошкоджено);
- "Тигр" (3 знищено, 2 пошкоджено);
- "Рись" (2 знищено, 2 пошкоджено);
- Вантажна техніка (25 знищено, 8 пошкоджено).
У полку додали, що було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом. Окупанти не припиняють завдавати артилерійських і авіаційних ударів по місту. Меткомбінат "Азовсталь", де перебувають як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.
27 квітня у Маріупольській міській раді повідомили, що на "Азовсталі" перебуває не менше 2 тисяч цивільних.