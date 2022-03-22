Сусідні будівлі не постраждали.

Українські військові продовжують знищувати техніку російських окупантів. Допомагає їм у цьому переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Свою техніку рашисти сховали в одному з українських сіл. Знищили її бійці бригади "Холодний Яр", передають у Сухопутних військах ЗСУ.

Завдяки Javelin воїнам вдалося завдати точковий удар. Сусідні будівлі не постраждали.

"Ось так точно і влучно працює Javelin по ворожій техніці", – розповіли "холодноярівці".

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