Як Javelin знищує техніку рашистів / скрін відео
Українські військові продовжують знищувати техніку російських окупантів. Допомагає їм у цьому переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.
Свою техніку рашисти сховали в одному з українських сіл. Знищили її бійці бригади "Холодний Яр", передають у Сухопутних військах ЗСУ.
Завдяки Javelin воїнам вдалося завдати точковий удар. Сусідні будівлі не постраждали.
"Ось так точно і влучно працює Javelin по ворожій техніці", – розповіли "холодноярівці".