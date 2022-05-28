На сході українські військові продовжують стримувати агресора.

Українські військовослужбовці угруповання "Схід" за добу знищили понад 30 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні, 28 травня, українські воїни знищили до 33 окупантів та 5 важких артилерійських гусеничних тягачів (АТТ).

Як повідомляв УНІАН, РФ поставила на війні в Україні невтішний для себе рекорд "двухсотих". За даними Генштабу, країна-агресор втратила вже 30 тисяч військових. Лише за минулу добу, 27 травня, українські воїни ліквідували ще 250 російських загарбників.

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