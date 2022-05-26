Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

Українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

З 24 лютого по 26 травня ліквідовано 29 тис. 600 окупантів, з них 150 минулої доби.

Також за минулу добу знищено 10 танків окупантів (з початку вторгнення - 1315), 22 бойові броньовані машини (3235), 11 артилерійських систем (617), 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня (502), 2 крилаті ракети(114),8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (2225), три одиниці спеціальної техніки (47).

Також з початку повномасштабного вторгнення знищено 206 літаків, 201 РСЗВ, 93 засоби ППО, 170 гелікоптерів, 112 крилатих ракет, 13 кораблів.

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході. Наразі російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької і Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів біл Сєвєродонецька і Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти пришвидшать битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюма Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС України. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти і вивозить украдене українське зерно. Кремль погрожує Заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: