Секретар СНБО додав, що замість "демілітаризації", якої прагнула Росія, з початку агресії в Україні йде зворотній процес.

На сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян України.

Про це повідомив секретар СНБО Олексій Данілов у twitter.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість", - написав він.

Секретар СНБО додав, що замість "демілітаризації", якої прагнула Росія, з початку агресії в Україні йде зворотній процес –швидке переозброєння за стандартами НАТО.

Крім того, Збройні сили продовжують насичуватися західною зброєю та технологіями.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня секретар РНБО Олексій Данілов назвав умови, завдяки яким Україна може перемогти у війні до кінця року. Данілов також наголосив, що перемогою у війні буде вихід України на держкордони 2013 року. Він наголосив, що в будь-якому разі Україна продовжуватиме боротьбу за незалежність.

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