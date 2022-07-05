Секретар РНБО Олексій Данілов назвав умови, завдяки яким Україна може перемогти у війні до кінця року.

Цитує Данілова "Апостроф TV".

"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", - зазначив очільник РНБО.