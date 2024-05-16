За словами Юрія Федоренка, противник буде посилювати ударно-штурмові дії.

В ЗСУ очікують, що у Харківській області противник буде посилювати ударно-штурмові дії, підтягувати резерви і перегруповуватися. Про це в ефірі "Еспресо" сказав командир Батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, у ворога є невеличкий "люфт" по часу - півтора місяця, коли Сили оборони отримають максимальну кількість засобів у рамках загальновійськової допомоги.

"Тоді на більшості відтинках ми зможемо позбавити ворога (можливості - УНІАН) вчиняти ударно-штурмові дії. Саме тому найближчі півтора місяця противник буде достатньо активно проводити ударно-штурмові дії в Харківській області", - зазначив військовий. Відео дня

Він підкреслив, що це потрібно розуміти, зокрема харків'янам, які проживають у місті.

"Потрібно дослуховуватися до сирен, бути максимально уважними і обережними, уникати місць скупчення людей і все-таки намагатися дбати про себе, з точки зору безпекового плану. Всі звикли вже до війни, звикли до прильотів, але до укриття потрібно прямувати завжди", - закликав Федоренко.

Він також вважає, що росіяни мають намір повністю знищити українську державність. При цьому у ворога є поетапність окупації українських територій. Водночас пріоритетними областями для ворога залишаються Донецька і Луганська.

"Щоб противнику, на його думку, максимально активно рухатися Донецькою і Луганською областями, потрібно було певну кількість сил та засобів, які приймали участь в бойових діях на цих напрямках, відтягнути в інше місце. Інформаційна пропаганда в Російській Федерації це підтримує, мовляв Харків - дуже важливе місто. Тому вони почали переходити державний кордон і штурмувати позиції саме в Харківській області. Для нас це також надзвичайно важливе стратегічне місто. Тому так чи інакше, Сили оборони будуть задіювати там резерви", - каже комбат 92-ї ОМБр.

Водночас військовий прогнозує, що ворог не буде мати значних тактичних успіхів на полі бою.

"До зустрічі противника готувалися. Це стосується інженерно-фортифікаційних споруд і кількості сил та засобів, які задіяні для оборони Харківської області. Також через міжнародну військову допомогу ми будемо мати можливості бити основні засоби противника більш ретельно. А це авіація, яка застосовує керовані авіабомби, різні пускові установки, які обстрілюють як місто Харків, так і прифронтовому, фронтову територію. Тому буде складно, але ми точно вистоїмо", - запевнив Федоренко.

Ситуація на Харківщині - останні новини

На Харківщині Сили оборони частково стабілізували ситуацію. Про це у вечірньому зверненні до українців сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ЗСУ знищують усіма засобами російських окупантів, які вдерлися на північ Харківщини.

Раніше у Генштабі заявили про нові зіткнення в районі Вовчанська. Так, Сили оборони частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, нині тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

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