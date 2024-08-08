Він зазначив, що українці вміють досягати своїх цілей.

Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено, наголошує президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму відеозверненні, зауваживши, що сьогодні було вже три доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз", - зазначив Зеленський.

Він висловив вдячність кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань нашої оборони.

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"Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час - за умов справедливого миру. І це буде", - наголосив президент.

Крім того, додав він, сьогодні була і доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії.

"Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним", - сказав Зеленський.

Доповідав сьогодні також керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців, - захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що провів тривалу нараду з міжнародниками.

"І МЗС, і Міністерство оборони, і військові, і ГУР, і Офіс. Щодо нашої взаємодії з НАТО - в цілому з Альянсом та, зокрема із сусідами в регіоні, які є членами НАТО. Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки і стабільності нашому регіону та всій Європі", - сказав він.

Президент зауважив, що цю очевидність потрібно перевести в практичні кроки, "у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки".

"Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів - ми працюємо над реалізацією. Я дякую всім, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Прорив у Курській області - деталі

6 серпня стало відомо про прорив українсько-російського кордону в районі Курської області. 7 серпня російські пабліки повідомляли, що Збройні сили України взяли під свій контроль низку населених пунктів області та просуваються далі вглиб Росії.

Згідно з висновками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили просунулися вже на 10 км углиб Курської області.

Крім того, в мережі з'явилася інформація, що в Курській області в оточення могли потрапити два російські батальйони. Було також опубліковано кадри здачі російських військових у полон. DeepState зазначає, що це відбувалося на контрольно-пропускному пункті "Суджа".

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