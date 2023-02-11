Ймовірно, це був російський штурмовик Су-25.

Під Бахмутом Донецької області українські прикордонники "приземлили" російський бойовий літак. Ймовірно, це був штурмовик Су-25.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, ворожу "пташку" знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Літак задимівся та впав. Скоріше за все, пілота ліквідовано разом зі штурмовиком.

"Повітряну ціль, ймовірно штурмовик Су-25, знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Від влучання ракети "пташка" задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили", - зазначили в ДПСУ.

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У службі додали, що впродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники.

Бої за Бахмут

На околицях Бахмута вже кілька місяців тривають важкі бої. Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Росія змогла зберегти наступальний імпульс у районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії.

Раніше американські високопосадовці заявляли виданню Bloomberg, що у США вважають, що Україні доведеться відійти з Бахмута й чекати поставок західного озброєння.

Росіяни й надалі намагаються оточити Бахмут. Вони перекрили трасу з півночі, схід вони теж повністю контролюють. Наразі окупанти хочуть "перерізати" трасу Бахмут - Костянтинівка й повторити там "сєвєродонецький сценарій".

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