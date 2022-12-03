За їхніми даними, від початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій.

Розвідка Великої Британії вважає, що причиною запеклих боїв за Бахмут протягом чотирьох місяців є політичне завдання.

Окупаційні війська докладають значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневої потужності на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною приблизно 15 км навколо Бахмута, вказується у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

"Проте кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії", - припустили у британському відомстві.

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На думку розвідників, Росія планує оточити українське місто тактичним наступом на північ та південь. Зазначається, що окупанти за останні дні, ймовірно, досягли незначних успіхів на південному напрямку цього наступу. Тепер армія РФ прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

Британська розвідка заявила, що від початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій при тому, що захоплення міста дасть їй обмежену оперативну цінність. Однак, потенційно це дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

Ситуація біля Бахмуту

Як раніше повідомляв УНІАН, у американському Інституті вивчення війни вважають, що росіяни не зможуть оточити Бахмут.

За даними Генштаба, на Бахмутському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що окупанти хочуть повторити у Бахмуті сценарій боїв за Сєвєродонецьк.

У Східному угрупованні військ Бахмут вже назвали епіцентром головної битви за Україну.

В результаті бойових дій на Бахмутському напрямку за два дні в Горлівку Донецької області доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.

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