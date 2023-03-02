В українській державі, зокрема, ліквідували ще кілька танків супротивника.

Сили оборони минулої доби ліквідували понад 700 окупантів, й наразі втрати Росії в Україні перевищили 150 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 150605 (+715 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Також наші захисники за минулу добу збільшили кількість знищеної ворожої техніки, зокрема: танків знищено 3397 (+2 за минулу добу), бойових броньованих машин - 6658 (+20), артилерійських систем - 2398 (+5), РСЗВ - 480 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2058 (+3), автомобільної техніки та автоцистерн - 5264 (+7).

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Крім того, на цей час знищено 300 ворожих літаків, 247 засобів ППО, 288 гелікоптерів, 18 кораблів/катерів та 230 одиниць спецтехніки.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати зараз

Вранці 2 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники зосереджують свої зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Українські воїни за минулу добу відбили на цих напрямках понад 170 ворожих атак.

РФ зазнає величезних втрат на українській землі. 1 березня повідомлялося, що втрати росіян в Україні становили 149 890 ворогів.

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