Мета поширення неправдивої інформації полягає в тому, щоб посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

В Міністерстві оборони повідомили про чергову інформаційну атаку росіян щодо ситуації в Бахмуті.

"Технологія виглядає так: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто Президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так. Дискредитують особисто Командувача сухопутних військ. Вигадують політичні підтексти воєнних рішень", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Також, за її словами, окупанти намагаються показати, що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями людей.

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"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій", - пояснила заступник міністра.

Вона наголосила, що мета поширення такої інформації полягає в тому, щоб посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

"Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним. Намагаються посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє. Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність", - заявила Маляр.

Війна в Україні - оборона фортеці Бахмут

Як повідомляв УНІАН, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку фронту російські загарбники здійснили 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією, відбулось 57 боєзіткнень. Він також пояснив, чому утримувати оборону Бахмута дуже важливо.

Раніше Череватий спростував заяви представників НАТО про можливе захоплення росіянами міста Бахмут найближчим часом. Він зазначив, що це свідчить про недостатнє розуміння ситуації, яке пов'язане з тим, що в альянсі звикли до стабілізаційних та миротворчих місій.

Про те, що російські війська не мають сил, щоб оточити ЗСУ у Бахмуті, заявляє і військовий експерт Олександр Коваленко. Для цього, за його словами, загарбникам знадобляться ще не менш як 30 БТГ, однак цих ресурсів у них немає.

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