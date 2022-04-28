Він разом з болгарською делегацією дістанеться до столиці потягом.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков їде до Києва. Він разом з болгарською делегацією дістанеться до столиці потягом "Укрзалізниці".

Про це прем'єр Болгарії повідомив у мікроблозі Twitter.

"Направляюсь до Києва з болгарською делегацією", - написав Петков.

Також він опублікував коротке відео, яке засвідчує, як Петков сідає у потяг "Укрзалізниці".

Позиція Болгарії щодо України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим проблеми для судноплавства в Чорному морі. Глава держави подякував за підтримку України, зокрема щодо вступу до ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій.

27 квітня президент Болгарії виступив проти поставок зброї Україні та візиту до Києва:

"Категоричне "ні" наданню військової допомоги Україні, адже це означає крок до прямого залучення Болгарії в цей конфлікт. Заклики до миру зникають, а на зміну їм приходить все більш жорстка риторика і заклики до перемоги. Якщо перемога означає самознищення і економічну ліквідацію Європи, то ми швидко рухаємося в цьому напрямку".

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