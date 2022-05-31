Влада країни попереджала, що розселення українців у готелях на березі моря тимчасове

Українські біженці в Болгарії відмовляються виїжджати з готелів на березі моря, які надавалися як тимчасовий притулок. Програма з тимчасового розміщення українців закінчується 31 травня.

Про це пише місцеве агентство ВТА.

Відзначається, що українських біженців хотіли переселити в буферні центри в Сарафово та Єлхово, але більше 200 українців не захотіли їхати з комфортних готелів.

За словами голови Держагентства у справах біженців Маріанни Тошевої, для перевезення людей організували транспорт, але цими послугами скористалися 62 людини замість очікуваних 550.

Водночас українці, яких вже переселили, скаржаться на погані умови. Так, у Велико-Тирново з Варни прибули 19 осіб, їх повинні були розмістити на бази "Студентський відпочинок і спорт".

"Ми приїхали з Варни за програмою, але нас обдурили. Повезли в інший готель, не той, про який нам сказали. Скрізь грибок і вогкість, з дітьми не можна", - розповіла українка.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Болгарії Калина Константинова оголосила, що релокація, яка тривала три дні, припиняється. Таким чином, переселенців, які після завершення програми розміщення в готелях біля моря, відправлять у тимчасові притулки. За її даними, до Болгарії прибули близько 300 тисяч українців, з них понад 110 тисяч отримали тимчасовий захист і житло.

"Болгарія більше не може дозволити собі утримувати українських громадян в готелях на березі моря, і ми розраховували домогтися розуміння", - зазначила Константинова.

При цьому вона запевнила, що тепер зусилля влади будуть зосереджені на "незахищених людях".

"Поки ми точно не дізнаємося, скільки людей мають інші варіанти, але хочуть подивитися, чи є база на пляжі та чи є кондиціонер, щоб піти. Скільки дійсно знають, що вони повертаються в Україну, але сидітимуть до останнього дня на пляжі. І які вони зовсім самотні, у них немає вдома, немає грошей, і вони дуже потребують нашої турботи. Поки ми точно не дізнаємося, скільки людей дійсно потребує притулок, у нас немає іншого вибору, окрім як тимчасово розмістити всіх в цих буферних зонах", - пояснила віце-прем'єр.

Варто відзначити, що в рамках урядової програми влада Болгарії платила готелям, в тому числі на узбережжі, 40 левів на добу за кожного біженця з України. Після 31 травня країні стартує інша програма, в рамках якої державним установам і готелям платитимуть 10 або 15 левів на день за кожного українського біженця. Розмір компенсації залежить від того, чи забезпечено харчування.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Вторгнення РФ в Україну призвело до того, що кількість біженців у світі вперше в історії перевищило 100 мільйонів чоловік-8 мільйонів українців переїхали в безпечніші частини країни, а ще 6 мільйонів виїхали за кордон.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що виїхали через війну українці стали масово повертаються додому. Станом на 30 травня повернулися вже 60% біженців.

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