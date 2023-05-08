За його словами, проти Росії увесь світ, а майбутнього у росіян нема.

Путінський олігарх Андрій Ковальов відзначився ниттям через провали "другої армії світу". Він визнав, що українські війська набагато сильніші за російські. Поразку Росії Ковальов чекає із жахом.

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", у короткому відеонитті Ковальов констатував, що на початку війни Росія була впевнена, що переможе. Однак всі ілюзії росіян зруйнували українські воїни на полі бою.

Олігарх нагадав, що окупанти розраховували "взяти" Київ за кілька днів. Потім щось пішло не за планом росіян.

Відео дня

"Почалося добре, а потім пішло якось не так, як передбачалося. Пам'ятайте наш відступ, розгромлені колони, які йшли без супроводу, без розвідки. Потім увесь світ прийшов на допомогу Україні. Це взагалі хтось прогнозував, аналізував, передбачав? І виявилося, що ми маємо справу не ось із тією слабкою державою, якою вона була у 2014 році, коли ми Крим взяли без жодного пострілу", - сказав Ковальов.

Несподівано, олігарх видав, що Україна - високоорганізована держава, а ЗСУ – "чудові та сучасні".

"Боронь Боже Росія програє!" – із жахом застеріг Ковальов.

Також олігарх заявив, що в Україні не "спецоперація", а "страшна війна".

"Проти нас весь світ. 122 країни проголосували за визнання нас агресором!Майбутнє – де воно? Які проєкти, які плани? Прикро", - додав Ковальов.

Проблеми російських олігархів

Війна Путіна болісно вдарила по російських елітах. Нещодавно з'ясувалося, що західні санкції проти російських олігархів виявилися значною мірою неефективними, оскільки "цілилися не туди". Дослідники Дартмутського університету запропонували новий підхід щодо мільярдерів з РФ. Вони впевнені, що західні уряди повинні зосередитися на переслідуванні тих, хто управляє офшорним багатством олігархів – юристів, бухгалтерів і банкірів.

У лютому Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Росії, під які потрапили низка московських фірм, що управляють грошима російських магнатів. Великобританія, Сполучені Штати і Європейський Союз також ввели обмеження на надання деяких офшорних послуг російським олігархам.

У березні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про внутрішню ситуацію в РФ і позиції еліт. Зараз еліта зрозуміла, що Путін навпаки, делігітимізує все, обнуляє їх комунікації на Заході, де вони звикли жити, обнуляє їх можливості зберегти доходи і виведені гроші.

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