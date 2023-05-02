Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгенію Гінеру.

Близько 3 млн доларів США з рахунків банку, що належали підсанкційному російському олігарху, "злодію в законі" Михайлу Воєводіну, передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Як зазначається у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, близько 3 млн доларів США підприємства, що належить підсанкційному громадянину Росії

"Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгенію Гінеру", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин Росії.

"Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій", - наголосили в Бюро.

Зауважується, що отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу.

Досудове розслідування триває.

У ДБР також нагадали, що в Україні Гінер, Воєводін та заступник голови Державної думи Росії Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

Рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 19 жовтня 2022 року до Гінера та Воєводіна було застосовано санкції терміном на 10 років.

11 листопада Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи, підконтрольні високопосадовцям та російським депутатам.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року проведено обшуки в енергетичній компанії VS Energy, власниками якої є російські олігархи – член Комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Євгеній Гінер, заступник голови Держдуми Олександр Бабаков та "злодій в законі" Михайло Воєводін.

У лютому 2023 року ДБР повідомило про націоналізацію активів Гінера. Йдеться про стягнення у дохід держави контрольного пакету акцій банку російського власника.

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