Місцеві жителі дуже налякані.

Окупанти скупчилися в центрі Херсона та у селі Верхній Рогачик на Херсонщині.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Повідомляють, що у Верхній Рогачик зайшла велика кількість російської техніки. Орки оселилися в центрі — у будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках. Місцеві жителі дуже налякані. … Також окупанти скупчилися і в центрі Херсона — проспектом Ушакова та в районі вулиць Театральної та Пилипа Орлика. Обшукують вибірково перехожих", - сповістив він.

За словами Братчука, це сигналізує про те, що російські окупанти бояться і готуються до наступу ЗСУ".

"Будьте дуже обережні — оминайте цих мразей стороною", - додав він.

Як писав УНІАН, в неділю, 3 липня, окупанти обстріляли населений пункт на Херсонщині, поблизу якого розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, зокрема склади з аміаком і селітрою.

За даними української розвідки, російські дезертири, боячись перетворитися на добриво, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут - через Арабатську стрілку до Криму.

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