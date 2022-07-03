Окупанти обстріляли населений пункт на Херсонщині, поблизу якого розташовані об'єкти підвищеної небезпеки, зокрема склади з аміаком і селітрою.
Про це в Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Російські військові обстріляли населений пункт Херсонщини, поблизу якого знаходяться склади з аміаком та селітрою", - написав він.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
Брачук поширив відео з місця, зняте оперативним угрупованням військ "Каховка".
На відео - зокрема глибока та велика за площею вирва у землі, що виникла внаслідок влучання ракети.
Як раніше повідомляв УНІАН, наші військові поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях. Днями було закріплено контроль над селом Потьомкине. "Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах і зі стриманими посмішками на вустах наші хлопці обіцяють тримати темп", – зазначили в ЗСУ.
Разом з тим, за даними української розвідки, російські дезертири, боячись перетворитися на добриво, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут - через Арабатську стрілку до Криму.