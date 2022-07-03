Деталі операції будуть оприлюднені "дещо згодом, коли будуть результати, якими можна буде поділитися з громадськістю".

На Херсонському напрямку триває успішна контрнаступальна операція українських військ.

Про це прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитін Старський повідомив в ефірі телемарафону.

"Що стосується Херсонського напрямку, то там триває наша успішна контрнаступальна операція", - зазначив він.

Старський наголосив, що її деталі будуть оприлюднені "дещо згодом, коли будуть результати, якими можна буде поділитися з громадськістю".

"Наразі варто набратися терпіння і трошки почекати", - додав прес-офіцер.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині українські війська поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях. Про це заявляли в оперативному командуванні "Південь".

Днями українські військові в ході успішного контрнаступу звільнили село Потьомкине Херсонської області. Під час операції було знищено багато російської техніки.

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