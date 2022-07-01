Дезертири загарбники помічені в окупованій Калинівці на Херсонщині. Вони канючать їжу у місцевого населення.

Російські дезертири, боячись лягти добривом в українську землю, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут – через Арабатську стрілку до Криму.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

Розвідники розповіли, що в окупованій Калинівці, що на Херсонщині, з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів та просять їжу та воду у місцевих.

Один з росіян, ймовірно, поранений. При собі мають 3 автомати. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються – мовиться у дописі.

У ГУР зазначають, що загалом в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".

Втрати армії РФ в Україні колосальні

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили близько 35 750 тисячі своїх вояків. Країна-агресор також позбулася 1577 танків, 796 артилерійських систем, 217 літаків і 186 гелікоптерів.

Для поповнення поточних втрат у техніці Росія знімає зі зберігання необхідні зразки військової техніки у найвіддаленіших регіонах країни, розповіли у Міноборони.

Водночас, як свідчить нова телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ, окупанти платять по 20 тисяч доларів хабаря, щоб втекти з війни. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ та повернення додому.

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