Рахунок загиблих маріупольців вже йде на тисячі.

Російські окупанти планують за сім днів зачистити свої звірства, вчинені в Маріуполі.

Про це заявив міський голова Вадим Бойченко, передає "Сьогодні".

За його словами, зараз в місті росіяни збирають убиті тіла маріупольців і зачищають вулиці від них, а також завалів. Трупи відвозять на спеціальні склади-накопичувачі.

"І там далі у них два цинічних плани, кажуть, вже третій у них з'явився. Перший план - це захоронювати ці тіла в братських могилах. Другий план - вони підігнали мобільний крематорій, вони у вигляді фур стоять, там така труба, в яку вони складати планують і спалювати ці тіла, ховати свої цинічні злочини. І третій план, кажуть, в Харцизьку є великий крематорій, хочуть туди вивозити й там спалювати тіла", - сказав Бойченко.

За його словами, станом на 21 березня, коли в місті працювали українські комунальники, було поховано близько 5 тисяч тіл. При цьому під завалами й на вулицях знаходилися ще тисячі загиблих городян, які зараз зачистили окупанти.

"І ці тисячі людей, вони не встали, не пішли. Їх ховають, їх, звичайно ж, ховають цинічно свої злочини Російська Федерація, ті колабораціоністи ОПЗЖ, які сприяли цьому з початку війни і відповідно коригували цей ворожий вогонь по критично важливих інфраструктурах. Ми сьогодні це вже розуміємо", - сказав Бойченко.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей, а росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".