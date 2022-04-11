Маляр пояснила, чому надання у відкритий доступ інформації щодо оборонної ситуації у Маріуполі наразі неможлива.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що надання у відкритий доступ інформації щодо оборонної ситуації у Маріуполі наразі неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ситуація у Маріуполі дійсно вкрай складна. Увага всієї країни зараз прикута до цього міста. Але Маріуполь - це частина всієї нашої глобальної військової операції. Тому жодна інформація щодо стратегії або тактики неможлива до завершення операції. Навіть військові володіють інформацією тільки відповідно до свого рівня. Всією інформацією у повному обсязі володіють Головнокомандувач та Верховний Головнокомандувач. Про кожну дрібницю, яку повідомляють у Генштаб, насправді, вже там відомо. Можу запевнити, що застосовуються усі можливі та неможливі заходи для врятування людей і самої ситуації. Ми маємо довіряти нашим Збройним Силам".

"Ми були готові до війни до 24 лютого, про що свідчать наші результати. Ми готові до будь-яких сценаріїв, і, власне, загроза всіх цих сценаріїв є. Це дуже складна і виснажлива ситуація. Оборона Маріуполя - надзвичайно потужна і героїчна. Маріуполь сьогодні на собі концентрує велику кількість російських військ, і він фактично на собі їх затримує, завдяки чому вони не йдуть далі".

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не став коментувати ситуацію з Маріуполем, проте наголосив, що зв’язок з підрозділами стійкий і підтримується.

Ситуація в Маріуполі

Як писав УНІАН, армія РФ й надалі намагається взяти Маріуполь під повний контроль. 11 квітня ворог продовжив штурм у районах заводу "Азовсталь" і морського порту.

Захоплення Маріуполя є важливим завданням росіян у боях за схід і південь України.

З початку блокади російськими окупантами Маріуполя вже загинули десятки тисяч тамтешніх мешканців.

За даними міської ради, рашисти розгорнули мобільні крематорії, щоб приховати докази своїх злочинів проти цивільних.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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