У населеному пункті через обстріл пошкоджено будинки.

Бойовики на Донбасі у п'ятницю, 1 жовтня, вісім разів відривали вогонь. В результаті обстрілів поранення отримали два українських бійці.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними ООС, окупанти били з мінометів калібру 120 мм біля Новоолександрівки та Новозванівки. При цьому позиції українських військових потрапили під вогонь з гранатометів різних систем поблизу Лебединського.

Крім того, бойовики біля Первомайського та Нью-Йорка скинули з безпілотника гранатометні постріли, а також в районі Нью-Йорка застосували великокаліберні кулемети.

Окупанти також обстріляли Авдіївку та околиці з мінометів калібру 120 мм. Через обстріл у населеному пункті пошкоджено будинки.

Водночас в Луганській області зафіксували проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів двоє українських військових отримали вогнепальні поранення, а серед цивільного населення немає поранених або загиблих.

"Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню один раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. В результаті обстрілу ворожих загинув український боєць. Він виявився уродженець Дніпропетровщини Олексій Стрижак.

Автор: Анастасія Горбачова