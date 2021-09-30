Український військовий отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Українським військовим, якого сьогодні на Донбасі вбили російсько-окупаційні війська, виявився уродженець Дніпропетровщини Олексій Стрижак.

Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада (Дніпропетровська область) на сторінці в Facebook.

"30 вересня у зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк – військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилось. Але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо!", - йдеться в повідомленні.

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У Зеленодольській МТГ висловили співчуття глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України та зазначили, що прощання з військовим відбудеться 2 жовтня об 11:30 на площі біля ПК "Ювілейний".

Як зазначається в сюжеті ТСН, Стрижак був убитий внаслідок прицільного ворожого обстрілу сьогодні вранці, коли проросійські найманці з боку окупованої Ясинуватої обстріляли з артилерії позиції українських бійців у районі села Кам'янка. Військовий отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

За словами військових, між Нью-Йорком та Авдіївкою "працювали" кілька ворожих гармат. У напрямку української лінії оборони, починаючи з другої години ночі й до восьмої ранку російські окупанти випустили близько сотні важких артилерійських боєприпасів різного калібру.

"Те, що стріляли добре навчені російські фахівці, українські військові не сумніваються. Кучність вирв - красномовне тому свідчення. І били окупанти у кілька хвиль. Заключна навала відбулася вже вранці", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, один раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць.

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Автор: Олександр Топчій