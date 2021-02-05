За добу зафіксовано чотири ворожих обстріли.

Упродовж минулої доби в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири ворожих обстріли, поранено українського бійця.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, ворог обстріляв українські позиції з міномета та стрілецької зброї неподалік Південного. Саме там дістав поранення військовий, його для надання допомоги доставили до лікувального закладу.

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В районі Кримського бойовики намагалися обладнати свої позиції. А на Приазов'ї біля Водяного лунали постріли з протитанкового гранатомета. Крім того, поблизу Павлополя окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

"Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в ранковому зведенні.

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Автор: Юрій Годован