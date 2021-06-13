Протягом минулої доби, 12 червня, російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.
Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, поблизу Водяного, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.
У районі населеного пункту Піски бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського противник обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У бік Причепиліки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поряд з Новотошківським окупанти вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
На півночі Луганської області було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. Дрон противника вчасно подавили засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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