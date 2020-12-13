Поранених або загиблих внаслідок обстрілів серед українських бійців немає.

В районі операції Об'єднаних сил ворог з початку доби 5 разів порушив режим тиші.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 13 грудня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, на Приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети", - сказано у зведенні.

Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Також зазначається, що в районі проведення ООС належним чином виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках вздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю, підкреслили в штабі.

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Автор: Вікторія Токарєва