Проросійські бойовики попередили жителів окремих районів Луганської області про блекаут. На два дні людей позбавлять світла та зв'язку.
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
З 8 по 10 жовтня поточного року місцеві жителі можуть залишитися без зв'язку через масштабне відключення електроенергії. Причиною блекаута став ремонт високовольтної лінії "Шахти-Перемога", яка є основним джерелом електроенергії в ОРДЛО. Бойовики планують проводити роботи з 19:00 8 жовтня до 10: 00 10 жовтня.
Читайте такожОкупанти на Донбасі приховано готуються до активізації обстрілів-розвідкаУ зазначений період на окупованій частині Луганської області електрика подаватиметься тільки на соціально-важливі об'єкти, серед яких лікарні, помпові станції, великі супермаркети, стратегічні підприємства тощо.
Крім того, окупанти попередили про зміни роботи пропускних пунктів.
Як раніше повідомляв УНІАН, журналіст, представник України в ТКГ Денис Казанський показав красномовне фото з передмістя Донецька, на якому яскраво видно нинішню обстановку в ОРДЛО. До цього журналіст розповів, що бойовики влаштували в окупованому Донецьку новий "апокаліпсис".