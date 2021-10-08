Жителів окупованої частини Луганської області позбавлять світла та зв'язку.

Проросійські бойовики попередили жителів окремих районів Луганської області про блекаут. На два дні людей позбавлять світла та зв'язку.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

З 8 по 10 жовтня поточного року місцеві жителі можуть залишитися без зв'язку через масштабне відключення електроенергії. Причиною блекаута став ремонт високовольтної лінії "Шахти-Перемога", яка є основним джерелом електроенергії в ОРДЛО. Бойовики планують проводити роботи з 19:00 8 жовтня до 10: 00 10 жовтня.

Читайте такожОкупанти на Донбасі приховано готуються до активізації обстрілів-розвідкаУ зазначений період на окупованій частині Луганської області електрика подаватиметься тільки на соціально-важливі об'єкти, серед яких лікарні, помпові станції, великі супермаркети, стратегічні підприємства тощо.

Крім того, окупанти попередили про зміни роботи пропускних пунктів.

Як раніше повідомляв УНІАН, журналіст, представник України в ТКГ Денис Казанський показав красномовне фото з передмістя Донецька, на якому яскраво видно нинішню обстановку в ОРДЛО. До цього журналіст розповів, що бойовики влаштували в окупованому Донецьку новий "апокаліпсис".

Автор: Анастасія Горбачова